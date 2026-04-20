Чеснок будет с кулак: главная весенняя подкормка — залог богатого урожая

Хороший урожай чеснока — это не случайность, а результат грамотного питания с самого начала сезона. Многие недооценивают первую весеннюю подкормку, а именно она закладывает размер будущей головки. Если в этот момент дать растению все необходимое, чеснок активно тронется в рост и сформирует мощную корневую систему.

Определить точную дату подкормки невозможно — все зависит от погоды. Ориентироваться нужно на само растение: оптимальный момент наступает, когда у чеснока появляется 3–4 полноценных листа. К этому времени запас питания из зубчика уже исчерпан, и культура начинает остро нуждаться во внешнем источнике элементов.

Если питание запаздывает, чеснок быстро сигнализирует об этом: кончики листьев желтеют, рост замедляется, а в дальнейшем формируются мелкие головки. Это прямой признак дефицита питания, который нельзя игнорировать.

На старте вегетации ключевую роль играет азот, но важно учитывать его форму. В холодной весенней почве лучше всего работают аммиачная и нитратная формы. Например, мочевина в таких условиях усваивается плохо, поэтому ее использование ранней весной не дает ожидаемого эффекта.

Оптимальная схема — сочетание аммиачной селитры и сульфата магния. Селитра стимулирует быстрый рост зеленой массы, а магний и сера улучшают усвоение питательных веществ и повышают эффективность азота.

Для приготовления раствора: аммиачная селитра — 20 г, сульфат магния — 20 г, вода — 10 л.

Вносить подкормку лучше не поверхностно, а в бороздки вдоль рядов. Такой способ позволяет доставить раствор прямо к корням, минимизируя потери. После внесения бороздки обязательно засыпают землей или мульчируют — это сохраняет влагу и предотвращает вымывание элементов.

Важный момент: удобрения вносят только по влажной почве. Если земля сухая, ее сначала проливают водой — иначе питательный раствор либо не дойдет до корней, либо может повредить их.

Следующую подкормку проводят примерно через месяц, чтобы поддержать активный рост.