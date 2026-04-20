20 апреля 2026 в 12:01

Чеснок будет с кулак: главная весенняя подкормка — залог богатого урожая

Хороший урожай чеснока — это не случайность, а результат грамотного питания с самого начала сезона. Многие недооценивают первую весеннюю подкормку, а именно она закладывает размер будущей головки. Если в этот момент дать растению все необходимое, чеснок активно тронется в рост и сформирует мощную корневую систему.

Определить точную дату подкормки невозможно — все зависит от погоды. Ориентироваться нужно на само растение: оптимальный момент наступает, когда у чеснока появляется 3–4 полноценных листа. К этому времени запас питания из зубчика уже исчерпан, и культура начинает остро нуждаться во внешнем источнике элементов.

Если питание запаздывает, чеснок быстро сигнализирует об этом: кончики листьев желтеют, рост замедляется, а в дальнейшем формируются мелкие головки. Это прямой признак дефицита питания, который нельзя игнорировать.

На старте вегетации ключевую роль играет азот, но важно учитывать его форму. В холодной весенней почве лучше всего работают аммиачная и нитратная формы. Например, мочевина в таких условиях усваивается плохо, поэтому ее использование ранней весной не дает ожидаемого эффекта.

Оптимальная схема — сочетание аммиачной селитры и сульфата магния. Селитра стимулирует быстрый рост зеленой массы, а магний и сера улучшают усвоение питательных веществ и повышают эффективность азота.

Для приготовления раствора: аммиачная селитра — 20 г, сульфат магния — 20 г, вода — 10 л.

Вносить подкормку лучше не поверхностно, а в бороздки вдоль рядов. Такой способ позволяет доставить раствор прямо к корням, минимизируя потери. После внесения бороздки обязательно засыпают землей или мульчируют — это сохраняет влагу и предотвращает вымывание элементов.

Важный момент: удобрения вносят только по влажной почве. Если земля сухая, ее сначала проливают водой — иначе питательный раствор либо не дойдет до корней, либо может повредить их.

Следующую подкормку проводят примерно через месяц, чтобы поддержать активный рост.

Читайте также
Диетолог ответила, кому стоит избегать употребления чеснока
Здоровье/красота
Диетолог ответила, кому стоит избегать употребления чеснока
Самый вкусный соус к пельменям — даже магазинные исчезают со стола за минуты. Простой трюк, который делает их в разы вкуснее
Общество
Самый вкусный соус к пельменям — даже магазинные исчезают со стола за минуты. Простой трюк, который делает их в разы вкуснее
Делаем скандинавский сад на участке: нет — перегруженности, да — минимализму и связи с природой
Общество
Делаем скандинавский сад на участке: нет — перегруженности, да — минимализму и связи с природой
Сад как в снежных хлопьях: многолетник без забот. Для тех, кто хочет чистую картинку в саду без постоянного ухода
Общество
Сад как в снежных хлопьях: многолетник без забот. Для тех, кто хочет чистую картинку в саду без постоянного ухода
Не гниет, и муха обходит стороной: место для посадки лука — для крупных и сладких луковиц
Общество
Не гниет, и муха обходит стороной: место для посадки лука — для крупных и сладких луковиц
чеснок
сады
огороды
подкормки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

