Чеснок без пресса и лишней грязной посуды: простой кухонный трюк с пакетом, который экономит время и силы хозяйки

Чеснок нужен во множестве блюд, но возиться с прессом нравится не всем: его долго мыть, а часть мякоти застревает внутри. Я пользуюсь более простым способом, который выручает, когда нужно быстро измельчить зубчики без лишней уборки. Результат получается даже лучше, чем через пресс.

Возьмите обычную терку с самыми мелкими отверстиями и чистый целлофановый пакет. Аккуратно наденьте пакет на рабочую сторону терки и зафиксируйте рукой. Затем натрите 3–5 зубчиков чеснока прямо через пакет. Вся ароматная масса останется внутри, не размажется по поверхности и не забьется в отверстия.

После этого просто снимите пакет, срежьте уголок и добавьте чеснок в соус или на сковороду. Терка останется почти чистой, а вам не придется тратить время на мытье. Чеснок получается очень мелким, сочным и равномерным — идеально для любого блюда.

