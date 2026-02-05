Чесночные ватрушки с творогом и сыром: выпечка, которая покорит всех. Тайный рецепт для идеального перекуса

Чеснок здесь играет на двух уровнях: первый — горячий, поджаристый, впитавшийся в основу при выпечке. Второй — свежий, яркий, в прохладной творожной начинке. Они встречаются у вас во рту, создавая стереоэффект вкуса, где каждая нота оттеняет друг друга. Это не просто запах чеснока, это его многогранный портрет.

Для теста смешиваем 200 г творога 2% с одним яйцом, добавляем 60 г рисовой муки, половину чайной ложки разрыхлителя, половину чайной ложки сушеного чеснока и соль по вкусу. Тщательно вымешиваем однородное тесто. Делим его на три части, формируем шарики, а из каждого шарика делаем лепешку с высокими бортиками и углублением посередине. Выпекаем заготовки в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого румянца. Пока основа печется, готовим начинку: натираем на терке 60 г маложирного сыра, мелко рубим 20 г свежей петрушки. Смешиваем сыр и зелень с 120 г мягкого творога 0%, добавляем еще половину чайной ложки сушеного чеснока и соль по вкусу, хорошо перемешиваем. Достаем пропеченные основы из духовки и выключаем в ней нагрев. Аккуратно заполняем каждую ватрушку творожно-сырной начинкой с зеленью и возвращаем их в выключенную, но еще горячую духовку примерно на 10 минут. Это позволит начинке прогреться и стать нежной, не пересушиваясь.

