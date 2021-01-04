Чернышенко рассказал о работе горячей линии 122 по COVID

https://static.news.ru/photo/e10cca8a-4e86-11eb-834d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горячая линия 122 для консультаций по вопросам, связанным с COVID-19, а также для вызова врача при подозрении на коронавирус с момента запуска работает во всех регионах РФ без перебоев, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В ряде регионов благодаря максимально отлаженной работе единого номера 122 с применением искусственного интеллекта в качестве голосового помощника снижается нагрузка на врачей. Грамотная и исчерпывающая консультация операторов позволяет получить человеку всю необходимую информацию, и это большой плюс работы системы 122, — приводит РИА Новости слова представителя кабмина.

Он добавил, что ещё два региона России подключили к горячей линии искусственный интеллект — это Новосибирская область и Забайкальский край. Голосовой помощник на линии 122 работает в 15 регионах РФ.

По словам вице-премьера, среднее время ожидания на горячей линии 122 по России составляет менее одной минуты, в отдельных регионах с повышенной загруженностью — до двух минут.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Михаил Мишустин согласился включить телефонный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб.

С ноября россияне могут позвонить на горячую линию по короткому номеру 122, чтобы получить консультацию по вопросам, связанным с COVID-19. Реализация этой инициативы позволила централизовать звонки в колл-центрах регионов и организовать их в оперативную маршрутизацию, включающую поликлиники, станции скорой помощи и другие службы. Правительство направило в субъекты запрос о техническом оснащении специальных колл-центров.

30 ноября российские операторы сотовой связи сделали звонки на номер 122 бесплатными, передавал NEWS.ru.