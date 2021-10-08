Черногория уведомила Россию о задержании Исмаилова

Российская сторона получила от правоохранительных органов Черногории официальное уведомление о задержании предпринимателей Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова. Об этом журналистам ТАСС рассказали в посольстве РФ в Подгорице. При этом черногорские силовики задержали бизнесменов ещё 1 октября.

Компетентные органы Черногории официальной нотой уведомили посольство России в Подгорице о задержании Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова, — рассказали в посольстве.

О задержании Тельмана Исмаилова стало известно 1 октября. В случае экстрадиции в Россию ему грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов. В РФ Исмаилову и его брату Вагифу предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.

Основанием для задержания стал международный ордер Интерпола на арест и решение московского Басманного суда об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. До 2015 года Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.

Чуян почти десять лет возглавлял Росалкогольрегулирование. В 2018 году председатель правительства Дмитрий Медведев снял его с этой должности «по собственному желанию», а в декабре того же года он стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, во время службы он был главным бенефициаром обанкротившегося ОФК Банка.