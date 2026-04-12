12 апреля 2026 в 12:06

Чем опрыскать деревья, когда уже почки: 5 обработок, которые защитят будущий урожай

Фото: D-NEWS.ru
Период «зелёного конуса» — это стадия, когда почки уже раскрываются, и становится виден кончик молодых зелёных листьев, но полноценного листа ещё нет. Именно в этот момент дерево особенно уязвимо: просыпаются грибки и вредители, поэтому обработка даёт максимальный эффект.

Бордоская жидкость. Классическое средство против грибковых заболеваний. Защищает от парши, монилиоза и пятнистостей. Используют 1% раствор, тщательно смачивая ветви и почки.

Медный купорос. Подходит для профилактики и подавления грибков. Укрепляет кору и защищает почки. Раствор: около 100 г на 10 л воды. Обрабатывать лучше в сухую и безветренную погоду.

Биопрепараты. Мягкий вариант для тех, кто избегает «химии». Подойдут Фитоспорин, Планриз, Гамаир. Они безопасны для полезных насекомых и подходят для профилактики.

Препараты от вредителей. В этот период просыпаются тля, листовёртка, цветоеды и долгоносики. Чтобы сократить их численность, применяют инсектициды до начала цветения.

Раствор мочевины. Работает сразу в трёх направлениях: уничтожает часть вредителей, снижает количество грибковых спор и подкармливает дерево. Раствор: 500–700 г на 10 л воды.

Проверено редакцией
Ударят морозы — а им хоть бы хны: 10 цветов, которые переносят возвратные заморозки
Зачем садоводы рассыпают гречку, рис и овсянку на грядках: разбираемся, есть ли в этом смысл
Бросаю семена на землю в апреле — любуюсь цветами в июне: быстрорастущие красавцы
Забудьте о бархатцах: этот цветок выгонит с участка тлю, клещей и даже проволочника
Геотекстиль, щепа или старый ковер: выбираем и забываем о сорняках между грядками навсегда
сады
дачи
вредители
подкормки
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил, зачем Россия инициировала перемирия
Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями с Пасхой
Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине
В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба
«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом
«Можно сделать сегодня»: Песков дал совет Зеленскому во время перемирия
В МВД раскрыли способ создать надежный пароль
В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище
Песков заявил, что Европа не останется без газа
Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор
США оказались в списке должников ВОЗ
Назван залог долгосрочного мира на Украине
Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков
Пушков назвал США «падающим гегемоном»
Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе
Тела супругов нашли после обстрела ВСУ во время пасхального перемирия
Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
