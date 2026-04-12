Чем опрыскать деревья, когда уже почки: 5 обработок, которые защитят будущий урожай

Период «зелёного конуса» — это стадия, когда почки уже раскрываются, и становится виден кончик молодых зелёных листьев, но полноценного листа ещё нет. Именно в этот момент дерево особенно уязвимо: просыпаются грибки и вредители, поэтому обработка даёт максимальный эффект.

Бордоская жидкость. Классическое средство против грибковых заболеваний. Защищает от парши, монилиоза и пятнистостей. Используют 1% раствор, тщательно смачивая ветви и почки.

Медный купорос. Подходит для профилактики и подавления грибков. Укрепляет кору и защищает почки. Раствор: около 100 г на 10 л воды. Обрабатывать лучше в сухую и безветренную погоду.

Биопрепараты. Мягкий вариант для тех, кто избегает «химии». Подойдут Фитоспорин, Планриз, Гамаир. Они безопасны для полезных насекомых и подходят для профилактики.

Препараты от вредителей. В этот период просыпаются тля, листовёртка, цветоеды и долгоносики. Чтобы сократить их численность, применяют инсектициды до начала цветения.

Раствор мочевины. Работает сразу в трёх направлениях: уничтожает часть вредителей, снижает количество грибковых спор и подкармливает дерево. Раствор: 500–700 г на 10 л воды.