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04 июля 2025 в 08:18

Чашушули по-грузински: когда мясо тает во рту, а душа поет!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинская кухня — это всегда о щедрости вкусов и ароматов. Чашушули — блюдо, которое покоряет с первой ложки своей насыщенностью и пряным характером.

Готовится оно просто, но результат впечатляет: нежнейшая говядина в густом овощном соусе с яркими грузинскими специями. Идеально для семейного ужина!

Ингредиенты

  • Говядина (350 г)
  • Лук (200 г)
  • Помидоры (350 г)
  • Болгарский перец (1–2 шт.)
  • Чеснок (3–4 зубчика)
  • Сливочное масло (30 г)
  • Зелень (базилик, укроп)
  • Специи (хмели-сунели, перец чили)

Мясо нарезаем кусочками и тушим до мягкости. Добавляем лук, сливочное масло и специи — томим до золотистости. Затем кладем перец, помидоры и чеснок. Когда овощи дадут сок, посыпаем рубленой зеленью и даем настояться под крышкой. Подаем с обилием свежей зелени — просто, сытно и по-грузински душевно!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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