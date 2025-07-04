Чашушули по-грузински: когда мясо тает во рту, а душа поет!

Грузинская кухня — это всегда о щедрости вкусов и ароматов. Чашушули — блюдо, которое покоряет с первой ложки своей насыщенностью и пряным характером.
Готовится оно просто, но результат впечатляет: нежнейшая говядина в густом овощном соусе с яркими грузинскими специями. Идеально для семейного ужина!
Ингредиенты
- Говядина (350 г)
- Лук (200 г)
- Помидоры (350 г)
- Болгарский перец (1–2 шт.)
- Чеснок (3–4 зубчика)
- Сливочное масло (30 г)
- Зелень (базилик, укроп)
- Специи (хмели-сунели, перец чили)
Мясо нарезаем кусочками и тушим до мягкости. Добавляем лук, сливочное масло и специи — томим до золотистости. Затем кладем перец, помидоры и чеснок. Когда овощи дадут сок, посыпаем рубленой зеленью и даем настояться под крышкой. Подаем с обилием свежей зелени — просто, сытно и по-грузински душевно!
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