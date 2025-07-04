Чашушули по-грузински: когда мясо тает во рту, а душа поет!

Чашушули по-грузински: когда мясо тает во рту, а душа поет!

Грузинская кухня — это всегда о щедрости вкусов и ароматов. Чашушули — блюдо, которое покоряет с первой ложки своей насыщенностью и пряным характером.

Готовится оно просто, но результат впечатляет: нежнейшая говядина в густом овощном соусе с яркими грузинскими специями. Идеально для семейного ужина!

Ингредиенты

Говядина (350 г)

Лук (200 г)

Помидоры (350 г)

Болгарский перец (1–2 шт.)

Чеснок (3–4 зубчика)

Сливочное масло (30 г)

Зелень (базилик, укроп)

Специи (хмели-сунели, перец чили)

Мясо нарезаем кусочками и тушим до мягкости. Добавляем лук, сливочное масло и специи — томим до золотистости. Затем кладем перец, помидоры и чеснок. Когда овощи дадут сок, посыпаем рубленой зеленью и даем настояться под крышкой. Подаем с обилием свежей зелени — просто, сытно и по-грузински душевно!

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