27 ноября 2025 в 05:19

Чак-чак готовлю за час: медовое лакомство к чаю — идеальный рецепт, который не подводит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот чак-чак — не просто десерт, а настоящее путешествие в мир восточных сладостей. Хрустящие воздушные шарики, соединенные ароматным медовым сиропом, тают во рту и дарят неповторимые ощущения. Идеальное угощение к чаю, которое понравится и детям, и взрослым.

Готовлю я так: из пяти яиц, половины чайной ложки соды и соли замешиваю крутое тесто, постепенно добавляя 450 граммов муки. Даю тесту отдохнуть 20 минут под полотенцем. Раскатываю тонкий пласт и нарезаю на мелкие ромбики или соломку. Обжариваю в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета партиями по две-три минуты. Для сиропа смешиваю 300 граммов меда и 150 граммов сахара, прогреваю на медленном огне до однородности. Заливаю горячим сиропом обжаренные шарики, быстро перемешиваю и перекладываю в форму, плотно утрамбовывая. Оставляю на несколько часов для пропитки — тогда чак-чак становится особенно нежным.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

