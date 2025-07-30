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30 июля 2025 в 07:20

Цезарь уже не тот: готовим домашний салат с курицей и крутой заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить себя и близких? Попробуйте приготовить домашний вариант знаменитого ресторанного салата «Цезарь». Всего несколько простых ингредиентов, но на выходе — действительно изысканный вкус, достойный праздничного стола. Такой салат подойдёт и как закуска, и как полноценное блюдо на ужин.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 150 г
  • Листья салата — 4–5 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Белый хлеб — 2 ломтика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Горчица — по вкусу
  • Кунжутные семечки — 2 щепотки
  • Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 165 ккал
  • Белки — 17 г
  • Жиры — 6 г
  • Углеводы — 3 г

Как приготовить пошагово

Шаг 1.

Отварите яйца вкрутую и подготовьте остальные продукты. Листья салата промойте и обсушите.

Шаг 2.

Куриное филе нарежьте пластинами толщиной 5–6 мм. Обжарьте их на сковороде или гриле до золотистой корочки.

Шаг 3.

Белый хлеб нарежьте небольшими кубиками и подсушите в духовке или микроволновке, чтобы получились хрустящие сухарики.

Шаг 4.

Помидор нарежьте дольками, яйца — кружочками или четвертинками.

Шаг 5.

Соберите салат: на тарелку выложите листья салата, сверху — помидоры, яйца, сухарики и курицу.

Шаг 6.

Смешайте лимонный сок, горчицу и оливковое масло — это заправка. Полейте ею салат и присыпьте кунжутом.

Кунжут не является классическим ингредиентом, но придаёт блюду оригинальную пикантность. Подавайте салат сразу, пока сухарики остаются хрустящими.

Рецепт проверен и подходит для повседневных и праздничных ужинов. Попробуйте сами — и вы убедитесь, что домашний «Цезарь» ничем не уступает ресторанному!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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