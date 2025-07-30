Цезарь уже не тот: готовим домашний салат с курицей и крутой заправкой

Цезарь уже не тот: готовим домашний салат с курицей и крутой заправкой

Хотите удивить себя и близких? Попробуйте приготовить домашний вариант знаменитого ресторанного салата «Цезарь». Всего несколько простых ингредиентов, но на выходе — действительно изысканный вкус, достойный праздничного стола. Такой салат подойдёт и как закуска, и как полноценное блюдо на ужин.

Ингредиенты

Куриное филе — 150 г

Листья салата — 4–5 шт.

Помидор — 1 шт.

Яйцо — 2 шт.

Белый хлеб — 2 ломтика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Горчица — по вкусу

Кунжутные семечки — 2 щепотки

Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 165 ккал

Белки — 17 г

Жиры — 6 г

Углеводы — 3 г

Как приготовить пошагово

Шаг 1.

Отварите яйца вкрутую и подготовьте остальные продукты. Листья салата промойте и обсушите.

Шаг 2.

Куриное филе нарежьте пластинами толщиной 5–6 мм. Обжарьте их на сковороде или гриле до золотистой корочки.

Шаг 3.

Белый хлеб нарежьте небольшими кубиками и подсушите в духовке или микроволновке, чтобы получились хрустящие сухарики.

Шаг 4.

Помидор нарежьте дольками, яйца — кружочками или четвертинками.

Шаг 5.

Соберите салат: на тарелку выложите листья салата, сверху — помидоры, яйца, сухарики и курицу.

Шаг 6.

Смешайте лимонный сок, горчицу и оливковое масло — это заправка. Полейте ею салат и присыпьте кунжутом.

Кунжут не является классическим ингредиентом, но придаёт блюду оригинальную пикантность. Подавайте салат сразу, пока сухарики остаются хрустящими.

Рецепт проверен и подходит для повседневных и праздничных ужинов. Попробуйте сами — и вы убедитесь, что домашний «Цезарь» ничем не уступает ресторанному!

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