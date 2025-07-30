Цезарь уже не тот: готовим домашний салат с курицей и крутой заправкой

Хотите удивить себя и близких? Попробуйте приготовить домашний вариант знаменитого ресторанного салата «Цезарь». Всего несколько простых ингредиентов, но на выходе — действительно изысканный вкус, достойный праздничного стола. Такой салат подойдёт и как закуска, и как полноценное блюдо на ужин.
Ингредиенты
- Куриное филе — 150 г
- Листья салата — 4–5 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Белый хлеб — 2 ломтика
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Горчица — по вкусу
- Кунжутные семечки — 2 щепотки
- Соль — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 165 ккал
- Белки — 17 г
- Жиры — 6 г
- Углеводы — 3 г
Как приготовить пошагово
Шаг 1.
Отварите яйца вкрутую и подготовьте остальные продукты. Листья салата промойте и обсушите.
Шаг 2.
Куриное филе нарежьте пластинами толщиной 5–6 мм. Обжарьте их на сковороде или гриле до золотистой корочки.
Шаг 3.
Белый хлеб нарежьте небольшими кубиками и подсушите в духовке или микроволновке, чтобы получились хрустящие сухарики.
Шаг 4.
Помидор нарежьте дольками, яйца — кружочками или четвертинками.
Шаг 5.
Соберите салат: на тарелку выложите листья салата, сверху — помидоры, яйца, сухарики и курицу.
Шаг 6.
Смешайте лимонный сок, горчицу и оливковое масло — это заправка. Полейте ею салат и присыпьте кунжутом.
Кунжут не является классическим ингредиентом, но придаёт блюду оригинальную пикантность. Подавайте салат сразу, пока сухарики остаются хрустящими.
Рецепт проверен и подходит для повседневных и праздничных ужинов. Попробуйте сами — и вы убедитесь, что домашний «Цезарь» ничем не уступает ресторанному!
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