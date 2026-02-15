Цезарь по-моему: минимум калорий, максимум вкуса. Хрустящие листья, сочная курица и пармезан — идеально под розовое!

Зимняя Олимпиада — 2026
Этот цезарь по-моему — гениально простое и невероятно вкусное переосмысление знаменитого салата, в котором нет места тяжести и лишним калориям. Его необычность в том, что классическая заправка на майонезе уступает место легкому йогуртовому соусу с лимоном и горчицей, а хрустящие листья салата, сочная куриная грудка и тонкие хлопья пармезана создают идеальный баланс вкусов. Получается обалденная вкуснятина: свежий, аппетитно хрустящий салат с нежнейшей курочкой, пикантными нотками сыра и легкой кислинкой, которая идеально дополняет бокал розового вина. Ни грамма тяжести — только свежесть и удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе, 1 кочан салата романо, 50 г пармезана, 100 г помидоров черри, 2 ломтика цельнозернового хлеба для сухариков. Для заправки: 150 мл греческого йогурта, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль и перец. Куриное филе отварите или запеките с солью и перцем, нарежьте полосками. Хлеб нарежьте кубиками и подсушите на сухой сковороде до хруста. Салат порвите руками, помидоры разрежьте пополам. Для заправки смешайте йогурт с измельченным чесноком, лимонным соком, горчицей, солью и перцем. В салатнике соедините салат, курицу, помидоры и половину сухариков, полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Сверху выложите оставшиеся сухарики и тонкие слайсы пармезана. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

