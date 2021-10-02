Церковь призвала верующих россиянок не выходить замуж за неверующих мужчин

Представитель РПЦ обратился к россиянкам, которые верят в Бога: глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) не рекомендовал браки между верующим и неверующим. По словам митрополита, священники считают, что такие браки могут оказаться непрочными. Видеообращение опубликовал URA.RU.
Вы должны понимать, что если вы — по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз, — сказал священнослужитель.
Он призвал своих прихожанок десять раз подумать, прежде чем вступать в брак с таким человеком. По словам митрополита, он не стал бы советовать союз с неверующим даже красивым, даже стройным и высоким девушкам.
Ранее руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алёна Богданова из Екатеринбургской епархии Русской православной церкви посоветовала России захватывать другие народы и страны. «Освоение земель — это не самое главное. Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе», — считает она.