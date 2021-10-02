16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Церковь призвала верующих россиянок не выходить замуж за неверующих мужчин

22:46, 02 октября 2021
Церковь призвала верующих россиянок не выходить замуж за неверующих мужчин Фото: pixabay
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Представитель РПЦ обратился к россиянкам, которые верят в Бога: глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) не рекомендовал браки между верующим и неверующим. По словам митрополита, священники считают, что такие браки могут оказаться непрочными. Видеообращение опубликовал URA.RU.

Вы должны понимать, что если вы — по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз, — сказал священнослужитель.

Он призвал своих прихожанок десять раз подумать, прежде чем вступать в брак с таким человеком. По словам митрополита, он не стал бы советовать союз с неверующим даже красивым, даже стройным и высоким девушкам.

Ранее руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алёна Богданова из Екатеринбургской епархии Русской православной церкви посоветовала России захватывать другие народы и страны. «Освоение земель — это не самое главное. Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе», — считает она.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео