Церковь призвала верующих россиянок не выходить замуж за неверующих мужчин

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В Москве умер главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Эрик Малинин. Ему было 77 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщил Первый канал.

В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом, — сообщили в эфире телеканала. Эрик Малинин...