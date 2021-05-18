Центральный детский мир в Москве закрыли из-за нарушений

https://static.news.ru/photo/870cbd60-b7cc-11eb-84aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деятельность Центрального детского мира на Лубянке временно остановлена. Как рассказали в Роспотребнадзоре, это произошло из-за нарушения коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Сети появилось видео, на котором большое количество людей столпилось в здании ЦДМ. Уточняется, что в это время там должна была пройти встреча с актёром из фильма «Майор Гром». Ролик появился 16 мая. Уже 18 мая Роспотребнадзор принял решение о приостановке деятельности магазина.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, — АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ», — говорится в сообщении.

В частности, было установлено, что в магазине недостаточно тщательно следили за соблюдением перчаточно-масочного режима, некоторые посетители ходили вообще без средств защиты. Кроме того, у технического персонала не было отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Также на площадке отсутствовало необходимое количество дезинфицирующих средств, равно как и обеззараживающего воздух оборудования.

Тем временем 18 мая президент РФ Владимир Путин рассказал, что четвёртая вакцина от коронавируса будет запущена в оборот в скором времени. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.