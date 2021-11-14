Целятся в Рашкина — бьют по «царской охоте»

Попавшийся с тушей лосихи Валерий Рашкин не оказался ни пламенным оппозиционером, ни железным рыцарем социализма. Он не спас лицо своей партии, например, добровольно явившись в прокуратуру и отказавшись от депутатской «брони». Крылатка исторического вождя оказалась ему не по росту.

К тому же его пример ещё раз доказал, что в России оппозиционер, мозолящий глаза властям, должен быть кристально чистым политиком, не замеченным ни в шашнях с «Кировлесом», ни в изменах собственной жене или мужу. Ясно, что Рашкина отслеживали и специально подловили в тот роковой для него вечер на богом забытой просёлочной дороге, на которой вдруг волшебным образом оказались и следователи с полицией, и бригады журналистов. Но это не меняет сути его деяния: убить в несезон последнюю, по словам местного экс-депутата Дмитрия Сорокина, самку в Лысогорском районе, от которой ждали приплода. Это надо уметь так отличиться.

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Однако проблема некоторых рашкинских хейтеров в том, что кампания по дискредитации его, а заодно и всей компартии, которая боится показать очередной прогиб перед властями, поднимает куда более глобальную проблему. Проблему так называемой царской охоты — элитного развлечения власть имущих. Охоты по особым законам. Не ради пищи, но добывания трофеев. Охоты, как некоего закрытого привилегированного клуба, куда приглашение расценивалось как знак доверия, а присланный кусок филе кабана — особое поощрение от первых лиц государства.

И традиции эти, к сожалению, не умирают. Всем памятны медвежья охота уже бывшего иркутского губернатора Сергея Левенко, когда бурого вытащили сонным из берлоги, или убийство в ярославских лесах нескольких медвежат премьером Виктором Черномырдиным. Те случаи изрядно ударили по репутации и того и другого. А в 2009 году уже сам полпред президента в Госдуме Александр Косопкин неудачно поохотился с вертолёта на краснокнижных архаров на Алтае. Вертолёт рухнул, полпред погиб, и расстрел рогатых получил широкую огласку. А сколько подобных случаев дало повод для разговоров просто на кухне.

Замечательно, что Владимир Путин не охотник, а хоккеист. И потому чиновники сейчас стремятся чаще встать на коньки, а не спешно заряжать карабины. Тем более что вошедшая чуть ли не в основной цивилизационный тренд зелёная экономика предусматривает комплексное сохранение среды обитания человека, включая и разнообразные биоресурсы.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Неспроста общественность усиленно подписывает петиции за более строгий учёт краснокнижных животных, за запрет на их истребление даже при условии, что их численность выше 50% от некой весьма условной и слабо обоснованной цифры.

А потому и столичная охотница Баулина, не только подстрелившая на законных — подчеркнём — основаниях козлотура, но опубликовавшая в своём аккаунте своё фото с добычей, вызвала просто огонь критики на себя. Тысячи возмущённых комментариев. Более того, глава Республики Алтай Олег Хорохордин уже предлагает защитить законом козлотуров как национальный символ алтайцев.

Так что атака на Рашкина на руку всем защитникам природы во всех её проявлениях. Не исключено, что шумиха вокруг убийства лосихи сыграет более позитивную роль, чем акции самого Рашкина по защите парка «Лосиный остров» от столичных застройщиков.