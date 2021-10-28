СКР начал проверку причастности Рашкина к незаконной охоте

Уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области передано из полиции в региональное управление СКР. Следователи начали проверку на предмет причастности к произошедшему депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве.

По инициативе следственного управления СК по Саратовской области в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям <...> переданы материалы уголовного дела, возбуждённого органами полиции по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба), — сказали агентству в управлении.

Рашкина задержали в Саратовской области ночью 29 октября. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, обнаружили мёртвого лося.

По данному факту возбудили уголовное дело. Предполагается, что на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться с ружьями. Также не исключена версия, что депутат просто выбросил оружие в лесу, — на текущий день полиция обыскивает местность.

Сам же Рашкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что приехал в регион из Москвы для встречи с друзьями и просто «пошёл погулять по лесу», где и обнаружил тушу животного.

В КПРФ произошедшее назвали «грандиозной провокацией». Там считают, что следует направить жалобу на незаконное задержание депутата в Генпрокуратуру.