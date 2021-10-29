Появились кадры задержания депутата Рашкина и погрузки оружия в машину

МВД опубликовало видео предполагаемого задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В кадр попал момент, когда он сидит в полицейской машине. Ролик появился в Telegram-канале «МВД Медиа».

На видео, предположительно, Рашкин сидит в машине полиции, никаких комментариев автору видео он не даёт. Депутат ведёт себя спокойно, не пререкается с полицейскими, а в конце видео знакомится с переданными ему протоколами.

Кроме того, «Известия» также поделились роликом, на котором в машину грузится, как предполагает издание, оружие. Сперва в автомобиль садится депутат, а после некий мужчина кладёт в багажник чехол, напоминающий кофр из-под охотничьего ружья.

Ночью 29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался.

По факту обнаружения туши лося в багажнике авто возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Предполагается, что на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться, захватив ружья. Также не исключена версия, что депутат просто выбросил оружие в лесу, — на текущий день полиция обыскивает местность.

Сам же Рашкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что приехал в регион из Москвы для встречи с друзьями и просто «пошёл погулять по лесу», где и обнаружил тушу животного. По его словам, он отказался от медицинского освидетельствования, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».