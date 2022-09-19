ЦБ и ФНС разрешат штрафовать за нарушение контрсанкций с июля 2023 года

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Министерство финансов предложило установить правила исполнения российских контрсанкций. Ведомство вынесло на обсуждение пакет законопроектов, опубликованных на сайте regulation.gov, согласно которым контроль за соблюдением новых мер возложат на ФНС, ФТС и ЦБ с 2023 года. Кроме того, ведомство установило штрафы за нарушения законодательства.

Согласно данному пакету, ФНС и ФТС предписывается контроль за операциями граждан и юридических лиц за исключением финансовых и кредитных организаций. Осуществлять надзор за банками будет ЦБ. Проект также предполагает, что ФТС будет отвечать за налоги, ФТС за таможенные платежи, а Центробанк за расчеты.

Во всех иных видах государственного контроля участвует, как правило, один уполномоченный орган, который выявляет нарушения и применяет санкции к нарушителям,— признали в Минфине.

Как пишет «Коммерсант», создание новой структуры надзора потребует контрсанкционного контроля для обеспечения финансового равновесия из-под действия профильного закона. Журналисты газеты считают, что на деле внедрение подобных структур обернется дополнительными бюрократическими и финансовыми требованиями для бизнесменов.

За несоблюдение контрсанкционных правил юрлиц и граждан будут штрафовать на 20% — 40% от суммы операции с нарушениями. Для должностных лиц размер данной суммы не превысит 30 тысяч рублей. Граждане в случае нарушения будут обязаны выплатить 1 — 1,5 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели и должностные лица будут выплачивать 2-3 тысячи рублей. Для юрлиц назначены штрафы в размере 20–30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о введении в законодательство понятия о контрсанкционной информации. Под термином подразумеваются любые сведения о сделках российского бизнеса, распространение которых в публичном поле может привести к введению новых санкций.