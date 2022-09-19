Министерство финансов предложило установить правила исполнения российских контрсанкций. Ведомство вынесло на обсуждение пакет законопроектов, опубликованных на сайте regulation.gov, согласно которым контроль за соблюдением новых мер возложат на ФНС, ФТС и ЦБ с 2023 года. Кроме того, ведомство установило штрафы за нарушения законодательства.
Согласно данному пакету, ФНС и ФТС предписывается контроль за операциями граждан и юридических лиц за исключением финансовых и кредитных организаций. Осуществлять надзор за банками будет ЦБ. Проект также предполагает, что ФТС будет отвечать за налоги, ФТС за таможенные платежи, а Центробанк за расчеты.
Во всех иных видах государственного контроля участвует, как правило, один уполномоченный орган, который выявляет нарушения и применяет санкции к нарушителям,— признали в Минфине.
Как пишет «Коммерсант», создание новой структуры надзора потребует контрсанкционного контроля для обеспечения финансового равновесия из-под действия профильного закона. Журналисты газеты считают, что на деле внедрение подобных структур обернется дополнительными бюрократическими и финансовыми требованиями для бизнесменов.
За несоблюдение контрсанкционных правил юрлиц и граждан будут штрафовать на 20% — 40% от суммы операции с нарушениями. Для должностных лиц размер данной суммы не превысит 30 тысяч рублей. Граждане в случае нарушения будут обязаны выплатить 1 — 1,5 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели и должностные лица будут выплачивать 2-3 тысячи рублей. Для юрлиц назначены штрафы в размере 20–30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о введении в законодательство понятия о контрсанкционной информации. Под термином подразумеваются любые сведения о сделках российского бизнеса, распространение которых в публичном поле может привести к введению новых санкций.