Госдума запретила рассказывать о сделках российского бизнеса в Сети и СМИ Госдума приняла закон о «контрсанкционной информации»

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Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли закон о введении в законодательство понятия о контрсанкционной информации, сообщается на портале правовой информации. Под термином подразумеваются любые сведения о сделках российского бизнеса, распространение которых в публичном поле может привести к введению новых санкций.

Так, закон ограничивает распространение в СМИ и интернете сведений о сделках, совершенных или запланированных российскими физическими или юрлицами-участниками внешнеэкономической деятельности. Отмечается, что делиться такой информацией можно будет только с письменного согласия участников сделки.