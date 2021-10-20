Бывший премьер ДНР пообещал де-юре интегрировать Донбасс в состав России

Депутат Госдумы, бывший премьер-министр самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что Донбасс фактически является частью России. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы регион вошёл в состав России официально, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Я буду отстаивать максимальную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик в РФ. Обе республики уже де-факто являются частью России. Я буду стараться сделать так, чтобы де-юре эта ситуация была исправлена, — заявил Бородай.

Он добавил, что никакой альтернативы по присоединению ДHР и Луганской народной республики (ЛHР) нет, поскольку регионы никогда не вернутся обратно на Украину.

По его словам, есть масса конкретных проблем, над которыми стоит работать уже сейчас. К ним относится снятие таможенных барьеров, из-за которых страдает население ЛНР и ДHР, сейчас грузы из России и обратно простаивают в огромных очередях на пунктах пограничных переходов.

Ранее Бородай заявил, что Россия не бросила Донбасс в тяжёлой ситуации, поэтому он стал свободным регионом и «почти» вошёл в её состав. По его мнению, павшие герои уже сделали своё дело. Тем, кто жив сейчас, предстоит огромная работа, поскольку есть те территории, которые оккупированы врагом, — это вся Украина.