https://static.news.ru/photo/e285d888-2b01-11ea-9bdc-fa163e074e61_660.jpg Леонид Маркелов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов останется под стражей до 2 апреля 2020 года. Такое решение вынес Нижегородский районный суд.

Срок действия меры пресечения был также продлён двум другим фигуранткам дела Маркелова – экс-министру сельского хозяйства республики Ираиде Долгушевой и главе марийской телекомпании Наталье Кожановой. При этом последняя объявила голодовку, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на адвоката Елену Вяткину.

Юрист добавила, что в настоящее время суд продолжает опрашивать свидетелей по делу.

Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он получил от учредителя одного из предприятий в регионе свыше более 235 млн рублей в обмен на покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Ранее NEWS.ru писал, что у Маркелова и его супруги было изъято имущество на сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ходатайствовала Генпрокуратура РФ, отмечая, что экс-глава республики не смог подтвердить законность его приобретения.