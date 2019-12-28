Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов останется под стражей до 2 апреля 2020 года. Такое решение вынес Нижегородский районный суд.
Срок действия меры пресечения был также продлён двум другим фигуранткам дела Маркелова – экс-министру сельского хозяйства республики Ираиде Долгушевой и главе марийской телекомпании Наталье Кожановой. При этом последняя объявила голодовку,
Юрист добавила, что в настоящее время суд продолжает опрашивать свидетелей по делу.
Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он получил от учредителя одного из предприятий в регионе свыше более 235 млн рублей в обмен на покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Ранее NEWS.ru писал, что у Маркелова и его супруги было изъято имущество на сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ходатайствовала Генпрокуратура РФ, отмечая, что экс-глава республики не смог подтвердить законность его приобретения.
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