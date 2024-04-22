Бывшая жена Кержакова назвала число перенесенных пластических операций Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова сделала 10 пластических операций

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Дочь сенатора Вадима Тюльпанова и экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что неоднократно прибегала к пластической хирургии. В программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой она рассказала, что решилась на это 10 раз.

Также Тюльпанова заявила о своем непростом детстве, когда от нее требовали идеальности во всем, включая внешность. Отец хотел, чтобы она прошла лечение для увеличения роста или принимала гормоны, чтобы стать идеальной по его мнению. Это привело к тому, что Милана начала делать пластические операции, чтобы нравиться и себе, и отцу. Всего она сделала около 10 операций, включая ринопластику, увеличение и уменьшение груди, липосакцию.

Несмотря на трудный путь, Тюльпанова сейчас довольна собой не только внешне, но и внутренне. Она начала изучать психологию и работать над собой, чтобы прийти к нужному состоянию.

Футболист Александр Кержаков 2015 по 2019 год был женат на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. В барке появился сын Артемий. Развод был скандальным, поскольку Тюльпанова сначала обвиняла спортсмена в том, что он хотел отобрать у нее сына. Затем девушка призналась, что лечилась от наркозависимости.