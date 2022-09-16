Экс-жена Кержакова раскрыла подробности скандала с Яной Рудковской Экс-жена Кержакова: Рудковской недостает чувства юмора

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Яна Рудковская

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала «Газете.Ru», что продюсеру Яне Рудковской недостает чувства юмора. Причиной такого высказывания стала слишком бурная реакция Рудковской на шутку в соцсети о ее возрасте. Девушка призналась, что точно не знает, сколько лет бизнесвумен на самом деле, но думает, что немало.

Я просто пошутила, а она накатала огромный пост в своем Telegram-канале. Приложила фото своих школьных дневников. Это дикий абсурд. Всем же наплевать на ее возраст. Но только Яну это взволновало, — объяснила блогер.

В начале сентября она обвинила Яну Рудковскую в том, что та скрывает свой настоящий возраст. В ответ продюсер опубликовала в своём Telegram-канале свидетельство о рождении и студенческий билет, пообещав, что Тюльпановой предстоит извиняться перед всей страной.

Милана Тюльпанова ранее раскритиковала тяжелобольную экс-супругу Андрея Аршавина — Алису Казьмину, у которой был обнаружен аутоиммунный некроз, разрушающий ткани лица. Практически потерявшая нос женщина с трудом дошла до своего места в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».