Милана Тюльпанова раскритиковала тяжелобольную экс-жену Аршавина

https://static.news.ru/photo/685afc18-a9b4-11eb-8da1-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео «Андрей Малахов. Прямой эфир»/youtube.com

Бывшая жена российского футболиста Александра Кержакова блогер Милана Тюльпанова раскритиковала на своей странице в Instagram тяжелобольную экс-супругу Андрея Аршавина — Алису Казьмину. У последней несколько месяцев назад обнаружили аутоиммунный некроз, разрушающий ткани лица. Практически потерявшая нос женщина с трудом дошла до своего места в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

У человека мечта — жить на содержании и [ничего] не делать! Все беды от безделья, лени и использования других в личных целях! — написала Тюльпанова.

Во время шоу Казьмина призналась, что бывший супруг и его мать разрушили её жизнь. Так, мать Аршавина заявляла, что экс-невестка «заслужила» все беды, которые обрушились на неё. Кроме того, она заподозрила Казьмину в причастности к вымогательству у сына, в ходе которого он лишился €1 млн.

Ранее сообщалось, что Алису Казьмину выписали из медицинского учреждения. Женщина находилась в больнице под присмотром докторов из-за последствий перитонита. Некоторое время она провела в коме, в результате которой у неё образовались пролежни на ногах. Как рассказала журналистам сама бывшая супруга спортсмена, её состояние оставляет желать лучшего.