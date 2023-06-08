Бузова ответила хирургу, посоветовавшему ей сделать липосакцию Бузова призвала посоветовавшего ей липосакцию пластического хирурга не ставить диагнозы заочно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова посоветовала пластическому хирургу Александру Вдовину, который в разговоре с NEWS.ru рекомендовал знаменитости сделать липосакцию и высказал мнение, что она сделала большое количество пластических операций, не ставить диагнозы заочно. Она пожаловалась, что врач не первый раз высказывается о ее внешности.

Я, конечно, понимаю, что Ваше лицо — это Ваша визитная карточка как пластического хирурга. Но что касается меня, оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится — проходите мимо. Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика — не самая сильная сторона вашего врачебного таланта, — написала Бузова.

Певица напомнила, что пластический хирург в первую очередь является врачом, поэтому не должен озвучивать вердикты относительно состояния людей, которые не являются его пациентами.

Ранее Вдовин высказал мнение, что Бузова сейчас активно занимается спортом, поэтому набрала массу, в том числе лишнюю клетчатку. Он предположил, что пока певица не прокачаны мышцы, у нее присутствует «жировая ловушка».

Кроме того, хирург предположил, что Бузова перенесла большое количество пластических операций, например, артистке приходится регулярно корректировать скуловую зону.