«Заметно набрала»: хирург посоветовал Бузовой сделать липосакцию Пластический хирург Вдовин посоветовал Бузовой сделать липосакцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пластический хирург Александр Вдовин в разговоре с NEWS.ru предположил, что певице и ведущей Ольге Бузовой стоит сделать липосакцию. Хирург высказал мнение, что знаменитость сейчас активно занимается спортом, поэтому набрала массу, в том числе лишнюю клетчатку.

В последнее время заметно, что Бузова набрала вес, по накачанным мышцам верхней части рук и бедрам видно, что регулярно занимается спортом. Пока не прокачана широчайшая мышца спины и дельтовидные мышцы рук — присутствует нависание тканей, обусловленное наличием лишней клетчатки, так называемая жировая ловушка. Чтобы избавиться от ловушки, можно прибегнуть к липосакции или чуть больше усилий прикладывать к работе в тренажерном зале, — рассказал Вдовин.

Кроме того, ранее хирург предположил, что Бузова перенесла большое количество пластических операций. Он предположил, что артистке приходится регулярно корректировать скуловую зону, область подбородка и углы нижней челюсти с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Визажист Елена Лукьянова ранее отметила, что певец Филипп Киркоров мог сделать себе круговую подтяжку лица. Эксперт считает, что из-за этого у артиста сейчас «неживая мимика».