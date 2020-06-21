Бузова, Галустян, Михайлов и другие звёзды поблагодарили врачей за работу

https://static.news.ru/photo/86363268-b3e0-11ea-b371-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов Фото: stas_mihailoff /instagram.com

Российские звёзды шоу-бизнеса поздравили российских врачей с Днём медицинского работника. Для некоторых из них — это ещё и личный праздник, так как борьбе за здоровье и жизнь людей посвятили свою жизнь члены семьи.

Мама певицы и телеведущей Ольги Бузовой уже более 35 лет работает стоматологом. Она является заведующей в больнице, но и сама ведёт приём пациентов.

С огромной благодарностью и восхищением обращаюсь к каждому из докторов и медицинских работников! Спасибо каждому из вас, кто в это непростое время находится рядом с нами, делает всё возможное и невозможное, чтобы мы были здоровы, — цитирует Бузову StarHit.

Шоумен Михаил Галустян в Instagram поделился трогательным видео, в котором поздравил медиков совместно с Фёдором Бондарчуком, Дмитрием Назаровым, Еленой Летучей, Юлией Михалковой и другими артистами. Звезды похлопали врачам и поблагодарили их.

Юморист и актёр рассказал, что в детстве мечтал пойти по стопам матери и стать врачом. И если бы не творческий путь через КВН на эстраду и в кино, то сейчас почти наверняка лечил бы людей.

Как вы уже поняли, смехотерапевт из меня получился очень даже неплохой, — подписал видеоролик Галустян.

Мама Стаса Михайлова тоже не один десяток лет посвятила медицине. Певец признался, что в его семье этот профессиональный праздник отмечают каждый год.

В это непростое время особенно хочется выразить благодарность всем, кто спасает наши жизни, рискуя собственными! Спасибо вам за то, что я живой! — написал артист в социальных сетях.

Одним из самых важный День медицинского работника является и для семьи Екатерины Варнавы. По её словам, её мама даже на пенсии продолжает лечить людей. Актриса выразила гордость и восхищение матери и заверила, что ценит труд каждого врача, назвав их важнейшей частью общества.

Это невероятная сила и смелость — спасать, лечить, оберегать здоровье общества, которое ещё недавно не предавало должного значения вашей работе, — высказала мнение Варнава.

Звезда обратилась и к тем, кто решил связать жизнь с медициной. Она посоветовала этим людям не сомневаться и не отказываться от идеи совершать благие дела.

Модель Анастасия Костенко сообщила, что профессию медика выбрали её крестная мама и три лучшие подруги. По словам девушки, она не понаслышке знает, какая ответственность лежит на их хрупких плечах.

Она особенно поблагодарила медиков за трудовой подвиг, совершённый ими во время пандемии коронавируса.

«Светя другим, сгораю сам» — это крылатая фраза среди врачей, их девиз. Многие медики оставили свои семьи и трудились во благо нас, в рост, пик и регресс пандемии. Если взять историю каждого, можно упасть в обморок от ответственности, с которой они сталкиваются каждый день, — считает Костенко.

Присоединилась к поздравлениям и актриса Рената Литвинова. Она назвала врачей людьми с большой с большой буквы. По её словам, профессиональный праздник врачей — это «день самых отважных, благородных и милосердных людей на свете».

Спасая всех нас, я хочу пожелать вам здоровья. Если нужно будет броситься и спасти вас, я буду первая! — заявила звезда.

О благодарностях медикам говорят и пишут в эти дни много и часто. Но чувствуют ли сами медработники тёплое отношение к себе? С какими сложностями столкнулись они во время пандемии? И каково сейчас врачам, когда в России повсюду снимают ограничения, а многие из них до сих пор продолжают лечить больных коронавирусом? Об этом рассказали сами праздника, NEWS.ru опубликовал честные интервью с медиками.