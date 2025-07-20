Буженина как у бабушки: как сделать ее в фольге и не облажаться

Буженина — классика русской кухни, ароматное и сочное мясо, которое всегда в центре внимания. Она подойдёт и для праздника, и для семейного ужина. Буженина не требует постоянного контроля, но терпение окупается: при правильном мариновании и запекании она получается нежной, с румяной корочкой и насыщенным вкусом.
Я готовлю её из свиной шеи — мясо с тонкими жировыми прослойками остаётся особенно сочным. Важно не спешить и дать мясу промариноваться хотя бы ночь, а лучше сутки — это главный секрет успеха.
Если ищете проверенный рецепт буженины в духовке в фольге, сохраняйте его — готовится просто, а результат всегда радует.
Ингредиенты
- Свиная шея — 1,3 кг
- Соль — 15 г
- Чеснок — 5 зубчиков
- Паприка — 1 ч. л. с горкой
- Сахар коричневый — 1 ч. л. с горкой
- Смесь перцев — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
Как приготовить
1. Подготовьте специи.
Смешайте соль, сахар, паприку и смесь перцев.
2. Чеснок измельчите.
Пропустите его через пресс или мелко порубите.
3. Замесите маринад.
Смешайте специи и чеснок с оливковым маслом — получится ароматная паста.
4. Замаринуйте мясо.
Обмажьте свинину маринадом, добавьте поломанный лавровый лист. Заверните в плёнку и уберите в холодильник минимум на ночь. Переворачивайте мясо 1–2 раза для равномерного вкуса.
5. Подготовьте к запеканию.
Разогрейте духовку до 180 °C. Замаринованное мясо заверните в фольгу, выложите в форму, налив на дно немного воды.
6. Запекайте.
Готовьте буженину около 2 часов. Идеальная температура внутри мяса — 70 °C.
7. Подавайте.
Дайте мясу немного остыть перед нарезкой — так кусочки будут аккуратными.
Совет
В фольге остается ароматный бульон — не выливайте его, используйте для соуса или супа.
Буженину можно заморозить целиком или кусочками. В холодильнике она хранится до 3 суток, в морозилке — до 2 месяцев.
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