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20 июля 2025 в 09:21

Буженина как у бабушки: как сделать ее в фольге и не облажаться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Буженина — классика русской кухни, ароматное и сочное мясо, которое всегда в центре внимания. Она подойдёт и для праздника, и для семейного ужина. Буженина не требует постоянного контроля, но терпение окупается: при правильном мариновании и запекании она получается нежной, с румяной корочкой и насыщенным вкусом.

Я готовлю её из свиной шеи — мясо с тонкими жировыми прослойками остаётся особенно сочным. Важно не спешить и дать мясу промариноваться хотя бы ночь, а лучше сутки — это главный секрет успеха.

Если ищете проверенный рецепт буженины в духовке в фольге, сохраняйте его — готовится просто, а результат всегда радует.

Ингредиенты

  • Свиная шея — 1,3 кг
  • Соль — 15 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Паприка — 1 ч. л. с горкой
  • Сахар коричневый — 1 ч. л. с горкой
  • Смесь перцев — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.

Как приготовить

1. Подготовьте специи.

Смешайте соль, сахар, паприку и смесь перцев.

2. Чеснок измельчите.

Пропустите его через пресс или мелко порубите.

3. Замесите маринад.

Смешайте специи и чеснок с оливковым маслом — получится ароматная паста.

4. Замаринуйте мясо.

Обмажьте свинину маринадом, добавьте поломанный лавровый лист. Заверните в плёнку и уберите в холодильник минимум на ночь. Переворачивайте мясо 1–2 раза для равномерного вкуса.

5. Подготовьте к запеканию.

Разогрейте духовку до 180 °C. Замаринованное мясо заверните в фольгу, выложите в форму, налив на дно немного воды.

6. Запекайте.

Готовьте буженину около 2 часов. Идеальная температура внутри мяса — 70 °C.

7. Подавайте.

Дайте мясу немного остыть перед нарезкой — так кусочки будут аккуратными.

Совет

В фольге остается ароматный бульон — не выливайте его, используйте для соуса или супа.

Буженину можно заморозить целиком или кусочками. В холодильнике она хранится до 3 суток, в морозилке — до 2 месяцев.

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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