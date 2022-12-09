Бут рассказал об отношении Запада к России Бут: на Западе считают, что не добили Россию в 1990 году

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Россиянин Виктор Бут, отбывавший тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием, заявил, что на Западе полагают, что не смогли добить Россию в 1990 году во время развала СССР, передает RT. Он также отметил, что западные страны шокирует желание России «жить и ни от кого не зависеть».

Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся <...> жить <...> и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой <...>, это, конечно, для них шокирующая такая новость, — сказал он.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и за материальную поддержку терроризма. Россиянин свою вину не признал.

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся из американского заключения в апреле 2022 года, назвал освобождение Бута победой МИД России и спецслужб страны. Он заявил, что предприниматель сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.