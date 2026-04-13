13 апреля 2026 в 11:00

Булочки с творогом в сливочной заливке: проще ватрушек, вкуснее пирожных. Находка для завтрака

Беру муку, дрожжи и творог — и готовлю булочки, которые заливаются сливками и запекаются до золотистой корочки. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, сдобное тесто с нежной творожной начинкой, залитое сливками и посыпанное кокосовой стружкой, — всё это вместе тает во рту и пахнет домашним уютом.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 10 г сухих дрожжей, 200 мл тёплого молока, 80 г сливочного масла, 80 г сахара, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, щепотка соли; для начинки — 300 г творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара; для заливки — 200 мл сливок 20%, 2 столовые ложки кокосовой стружки. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Творог смешайте с яйцом и сахаром.

Тесто разделите на шарики, раскатайте лепёшки, выложите начинку, сформируйте булочки. Уложите в форму, залейте сливками, посыпьте кокосовой стружкой. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут. Это та-а-а-ак вкусно, что не передать словами!

Мария Левицкая
