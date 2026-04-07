07 апреля 2026 в 09:06

Булочка-сундучок с сочной начинкой — в 100 раз лучше любой пиццы или бургера

Фото: D-NEWS.ru
Здесь все продумано до мелочей: хруст булочки, нежность сливочного соуса, пикантность грецких орехов и насыщенный вкус обжаренной курицы с грибами. Процесс приготовления прост, а результат выглядит как шедевр из ресторанного меню.

Что понадобится

Булочки с отрубями — 4 шт., куриное филе — 300 г, шампиньоны — 200 г, морковь — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., грецкие орехи — 50 г, сливки 20% — 200 мл, твердый сыр — 100 г, растительное масло — 2 ст. л., свежая зелень (петрушка/укроп) — небольшой пучок, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовим

Куриное филе, морковь, перец и шампиньоны нарезаем мелкими кубиками, грецкие орехи и зелень рубим ножом.

В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем курицу на сильном огне 5–7 минут до легкой румяности.

Добавляем овощи и грибы, жарим на среднем огне еще 5–7 минут до мягкости. Всыпаем орехи, вливаем сливки, уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 10–15 минут. Солим и перчим по вкусу — начинка должна быть сочной, но не жидкой.

У булочек срезаем верхушки и аккуратно чайной ложкой выбираем мякиш, оставляя стенки толщиной около 1 см. Получившиеся «горшочки» выставляем на противень с пергаментом.

Плотно, но без нажима заполняем их горячей начинкой, сверху посыпаем тертым сыром и зеленью. Запекаем в разогретой до 220 °C духовке 5–8 минут до расплавления сыра.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей.

Проверено редакцией
Аромат Прованса в постном исполнении — готовлю идеальную галету-розочку из картошки
Салат «Ленивая красавица»: звучит просто, но вкус такой, что гости теряют дар речи
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
4 лучших рецепта кулича — 2026: без дрожжей, творожный, с жидкой серединой
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
еда
рецепты
булки
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

