Булочка-сундучок с сочной начинкой — в 100 раз лучше любой пиццы или бургера

Булочка-сундучок с сочной начинкой — в 100 раз лучше любой пиццы или бургера

Здесь все продумано до мелочей: хруст булочки, нежность сливочного соуса, пикантность грецких орехов и насыщенный вкус обжаренной курицы с грибами. Процесс приготовления прост, а результат выглядит как шедевр из ресторанного меню.

Что понадобится

Булочки с отрубями — 4 шт., куриное филе — 300 г, шампиньоны — 200 г, морковь — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., грецкие орехи — 50 г, сливки 20% — 200 мл, твердый сыр — 100 г, растительное масло — 2 ст. л., свежая зелень (петрушка/укроп) — небольшой пучок, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовим

Куриное филе, морковь, перец и шампиньоны нарезаем мелкими кубиками, грецкие орехи и зелень рубим ножом.

В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем курицу на сильном огне 5–7 минут до легкой румяности.

Добавляем овощи и грибы, жарим на среднем огне еще 5–7 минут до мягкости. Всыпаем орехи, вливаем сливки, уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 10–15 минут. Солим и перчим по вкусу — начинка должна быть сочной, но не жидкой.

У булочек срезаем верхушки и аккуратно чайной ложкой выбираем мякиш, оставляя стенки толщиной около 1 см. Получившиеся «горшочки» выставляем на противень с пергаментом.

Плотно, но без нажима заполняем их горячей начинкой, сверху посыпаем тертым сыром и зеленью. Запекаем в разогретой до 220 °C духовке 5–8 минут до расплавления сыра.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей.