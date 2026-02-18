Зимняя Олимпиада — 2026
Буглама — кавказское рагу, которое готовится само. Слои мяса и овощей: рецепт для души

Фото: D-NEWS.ru
Буглама — это не просто рагу, а симфония вкусов. Внизу, на дне казана, лук начинает карамелизоваться в мясном соку. На нем — тяжелые куски мяса, которые отдают свой бульон. Выше — этажи из овощей: картофель, морковь, сладкий перец, помидоры. А сверху, как финальный аккорд, — зелень и терпкая зеленая слива. При томлении каждый слой отдает свой сок нижнему, создавая невероятно сложный и насыщенный соус.

2 кг мяса (баранины или говядины) нарезаю крупными кусками по 4–5 см. 500 г лука нарезаю толстыми кольцами. В казан или тяжелую кастрюлю с толстым дном выкладываю слой лука. Сверху плотным слоем укладываю мясо. Посыпаю солью, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. молотого кориандра, щепоткой куркумы и черным перцем. Сверху выкладываю нарезанные крупно 2 картофелины, 100 г моркови кружками, 500 г болгарского перца широкими полосками и 500 г помидоров дольками. Каждый овощной слой слегка подсаливаю. Сверху кладу пучок зелени (кинза, укроп) и 10–12 вымытых зеленых слив. Осторожно, по стенке, вливаю 500–700 мл горячей воды, чтобы она доходила примерно до середины содержимого. Накрываю крышкой, довожу до кипения на сильном огне, затем убавляю огонь до минимального. Тушу 3 часа, не открывая крышку и не помешивая. Подаю прямо в казане, посыпав свежей зеленью и измельченным чесноком.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
еда
рецепты
мясо
рагу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
