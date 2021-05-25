«Одни плюсы»: в ГД поддержали замену трудовых мигрантов заключёнными

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Идею замещения трудовых мигрантов осуждёнными прокомментировал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов. По его мнению, реализация этой инициативы даст только положительные результаты, сообщает ТАСС.

Если грамотно, аккуратно этот процесс организовать, то будут одни плюсы, — цитирует агентство парламентария.

В частности, труд поможет заключённым получить новые навыки и социализироваться. Кроме того, для них это возможность выйти на свободу раньше по УДО, считает депутат.

Он сделал акцент, что труд осуждённых не должен быть рабским. Необходимо, чтобы он соответствовал нормам законодательства и достойно оплачивался.

Нилов добавил, что суть инициативы следует разъяснить обществу, чтобы не было вольных интерпретаций и не навязывался термин «ГУЛАГ-2». Иначе это может привести к недовольству и социальной напряжённости.

Предложение по замене мигрантов осуждёнными на объектах, испытывающих дефицит рабочей силы, высказал глава ФСИН Александр Калашников. Его поддержали в глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Одобрили инициативу также в СКР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что идея требует обсуждения. При этом он отметил, что проблему нехватки рабочих рук она не решит.