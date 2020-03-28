https://static.news.ru/photo/3552ff28-7161-11ea-801d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов оценил перспективы развития ситуации с пандемией COVID-19 в России. По его словам, ждать большого роста числа заражённых можно в ближайшие недели и даже месяцы.

В Нью-Йорке сейчас больше десяти тысяч. Мы такие же, как Нью-Йорк. Почему должно быть по-другому? Вопрос идёт о порядковом росте. Если не заболевших, то людей с положительным диагнозом. Мы, конечно, охраняемая Богом страна, но почему у нас должно быть 500, а в других местах десятки тысяч? — отметил профессор в беседе с RT.

По его мнению, предсказать, когда новые случаи станут появляться реже, можно было бы при широком использовании серологического тестирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на протяжении двух последних суток от коронавируса в Нью-Йорке каждые 17 минут умирает один человек. Это подсчитали американские СМИ. В общей сложности число жертв COVID-19 в крупнейшем американском городе составило 450 человек. По подсчётам университета Джонса Хопкинса, общее число заражённых в США достигло почти 105 тысяч, 1711 человек скончались.