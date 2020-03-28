https://static.news.ru/photo/5b491288-7122-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: edition.cnn.com

На протяжении двух последних суток от коронавируса в Нью-Йорке каждые 17 минут умирает один человек, подсчитали американские СМИ.

В общей сложности число жертв COVID-19 в этом крупнейшем американском городе составило 450 человек, уточняет New York Post.

По подсчётам университета Джонса Хопкинса, общее число заражённых в США достигло почти 105 тысяч, 1711 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о желании закрыть Нью-Йорк на карантин. Политик считает, что этот город и соседний Нью-Джерси являются очагами COVID-19.

США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в момент кризиса американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.