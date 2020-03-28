Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о возможных мерах против распространения коронавируса. Он заявил о желании закрыть Нью-Йорк на карантин.
Политик считает, что этот город и соседний Нью-Джерси являются очагами COVID-19. Об этом он рассказал журналистам на лужайке Белого дома,
Я бы хотел, чтобы в Нью-Йорке был введён карантин, потому что это очаг [заболевания]. Нью-Йорк, Нью-Джерси, возможно, ещё одно или два места, некоторые районы Коннектикута, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в момент кризиса американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.
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