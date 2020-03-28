https://static.news.ru/photo/101fc8ec-7118-11ea-832c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о возможных мерах против распространения коронавируса. Он заявил о желании закрыть Нью-Йорк на карантин.

Политик считает, что этот город и соседний Нью-Джерси являются очагами COVID-19. Об этом он рассказал журналистам на лужайке Белого дома, передаёт Reuters.

Я бы хотел, чтобы в Нью-Йорке был введён карантин, потому что это очаг [заболевания]. Нью-Йорк, Нью-Джерси, возможно, ещё одно или два места, некоторые районы Коннектикута, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в момент кризиса американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.