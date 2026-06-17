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17 июня 2026 в 05:46

Бросил вызов классике: молочный коктейль без мороженого, который обманет любого

Фото: D-NEWS.ru
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Густой, пенистый, с легкой ноткой ванили — и ни капли мороженого. Я добился этого дома за 15 минут, и вкус не отличить от классики.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл, яйцо куриное (желток) — 1 шт., крахмал кукурузный — 1 ч. л., сахарная пудра — 2 ч. л., ванилин — щепотка, соль — щепотка, лед колотый — 50 г.

Как готовлю

Сначала отделяю желток от белка и взбиваю его вилкой до однородности. В ковшике смешиваю половину молока с крахмалом, сахарной пудрой, ванилином и щепоткой соли. Тем временем готовлю ледяную баню — большую миску со льдом и водой. Ставлю ковшик на слабый огонь и, постоянно мешая, нагреваю молочную смесь, пока она не начнет парить, но не даю закипеть.

Тонкой струйкой вливаю горячее молоко в желток, непрерывно взбивая, чтобы яйцо не свернулось. Затем переливаю все обратно в ковшик, прогреваю до первого намека на закипание и снимаю с огня. Остужаю смесь в ледяной бане, добавляю оставшееся молоко, колотый лед и взбиваю в шейкере или просто трясу в банке с крышкой до густой пены.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Коктейль получился густым, бархатистым, с плотной пенкой, как из моего детства в советском кафе. Главный сюрприз — никакого привкуса сырого яйца. Советую взбивать подольше, чтобы масса насытилась воздухом, и подавать сразу, пока пена не осела.

Проверено редакцией
Общество
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коктейли
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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