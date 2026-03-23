Бросаю в лунку крупинку порошка — томаты прут как на дрожжах: собираю гроздьями, как виноград

Бросаю в лунку крупинку порошка — томаты прут как на дрожжах: собираю гроздьями, как виноград

Чтобы томаты радовали обильным урожаем даже в непростых климатических условиях, важно с самого начала дать им правильное питание. Есть простое и действенное решение: комплексное удобрение «Борофоска».

Этот препарат особенно ценен для помидоров, так как содержит не только фосфор и калий, необходимые для завязывания плодов, но и бор, кальций с магнием, которые укрепляют растения и улучшают вкус.

Секрет успеха — в способе внесения. При пересадке рассады на постоянное место в подготовленную лунку кладут одну столовую ложку гранул, слегка присыпают землей и только затем высаживают кустик. Такая изоляция корней от прямого контакта с удобрением предотвращает ожог, а питательные вещества постепенно поступают к растению, обеспечивая его мощный старт. После такой подкормки томаты быстро наращивают зеленую массу и завязывают плоды даже в сибирское лето, радуя хозяек ведрами сладких, крепких помидоров.

