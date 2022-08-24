Британские ученые рассказали, кому не грозит деменция в старости Британские ученые выяснили, что здоровое сердце снижает риск развития деменции

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Люди, которые поддерживали здоровье сердца в 30 лет, в старости не страдали от деменции, выяснили исследователи из Университетского колледжа Лондона. Сердце напрямую связано с состоянием мозга, и если оно с молодости в хорошем состоянии, то в преклонном возрасте риск дегенерации мозга снижается, пишет Live 24 со ссылкой на публикацию британского издания Express.

Отмечается, что с годами размер головного мозга неизбежно уменьшается из-за отмирания внутри него клеток. Чтобы замедлить этот процесс, нужно заботиться о своем состоянии с раннего возраста. Кроме того, здоровое сердце может накачать больше красных кровяных телец, чтобы кислород попадал в такие жизненно важные органы, как мозг.

В статье подчеркивается, что на риск развития деменции влияет не только состояние сердечно-сосудистой системы. К факторам формирования деградации мышления относят половую принадлежность, когнитивный размер мозга и этнические особенности. Более того, часто от этого заболевания страдают люди, находящиеся в социальной изоляции.

Главный внештатный невролог Минздрава России, профессор Николай Шамалов ранее сообщил, что самыми распространёнными нарушениями работы головного мозга являются инсульт, хроническая ишемия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Он также добавил, что среди хронических заболеваний нервной системы особое место занимают такие патологии, как эпилепсия и рассеянный склероз.