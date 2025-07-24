Божественно и просто: курица с сыром и помидорами для ленивых шефов

Божественно и просто: курица с сыром и помидорами для ленивых шефов

Хотите приготовить что-то вкусное и эффектное без особых усилий? Запеките курицу с сыром и помидорами в духовке. Румяная корочка, расплавленный сыр, сочные томаты и аромат свежего базилика — это блюдо выглядит празднично, пахнет так, что не устоять, а готовится всего за час. Идеально для ужина с семьей или гостей: можно собрать заранее и поставить в духовку прямо перед подачей.

Секрет сочности — в маринаде и аккуратном кармане в грудке, куда поместится столько начинки, сколько захотите. Попробуйте один раз — и курица с сыром и помидорами станет вашим проверенным рецептом для уютных вечеров.

Ингредиенты на 2 порции

Куриная грудка — 500 г

Помидоры — 130 г

Моцарелла — 120 г

Базилик (листья) — 1 ст. л.

Паприка — 0,3 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Смесь перцев — 2 щепотки

Как приготовить курицу с сыром и помидорами

1. Подготовьте продукты

Вымойте и обсушите грудки. Если хотите добавить средиземноморских нот — используйте немного прованских трав.

2. Сделайте карманы

В каждой грудке сделайте разрез вдоль, не доходя до края, чтобы получился «карман». Дно не прорезайте — так соки и начинка останутся внутри.

3. Замаринуйте мясо

Смешайте масло, паприку, соль, перец. Обмажьте грудки со всех сторон и внутри кармана. Оставьте на 10–15 минут.

4. Подготовьте начинку

Нарежьте помидоры и моцареллу тонкими ломтиками. Включите духовку на 180 °C.

5. Начините грудки

В каждый карман выложите слоями сыр, помидоры и базилик. Утрамбуйте, чтобы грудка закрывалась. Посыпьте сверху солью и перцем.

6. Запеките

Форму застелите бумагой. Выложите грудки и запекайте 30–35 минут при 180 °C, до румяной корочки. Готовность проверьте надрезом — сок должен быть прозрачным.

7. Подавайте

Дайте мясу «отдохнуть» пару минут, разрежьте и подавайте горячим. Сыр тянется, помидоры сочатся, базилик пахнет — вкусно, сочно и по-домашнему.

Совет: если хотите заранее подготовить ужин, соберите блюдо утром, накройте пленкой и уберите в холодильник. В нужный момент — в духовку, и готово.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь: домашний ужин может быть одновременно простым и достойным ресторана.

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