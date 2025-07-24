Божественно и просто: курица с сыром и помидорами для ленивых шефов

Хотите приготовить что-то вкусное и эффектное без особых усилий? Запеките курицу с сыром и помидорами в духовке. Румяная корочка, расплавленный сыр, сочные томаты и аромат свежего базилика — это блюдо выглядит празднично, пахнет так, что не устоять, а готовится всего за час. Идеально для ужина с семьей или гостей: можно собрать заранее и поставить в духовку прямо перед подачей.
Секрет сочности — в маринаде и аккуратном кармане в грудке, куда поместится столько начинки, сколько захотите. Попробуйте один раз — и курица с сыром и помидорами станет вашим проверенным рецептом для уютных вечеров.
Ингредиенты на 2 порции
- Куриная грудка — 500 г
- Помидоры — 130 г
- Моцарелла — 120 г
- Базилик (листья) — 1 ст. л.
- Паприка — 0,3 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Смесь перцев — 2 щепотки
Как приготовить курицу с сыром и помидорами
1. Подготовьте продукты
Вымойте и обсушите грудки. Если хотите добавить средиземноморских нот — используйте немного прованских трав.
2. Сделайте карманы
В каждой грудке сделайте разрез вдоль, не доходя до края, чтобы получился «карман». Дно не прорезайте — так соки и начинка останутся внутри.
3. Замаринуйте мясо
Смешайте масло, паприку, соль, перец. Обмажьте грудки со всех сторон и внутри кармана. Оставьте на 10–15 минут.
4. Подготовьте начинку
Нарежьте помидоры и моцареллу тонкими ломтиками. Включите духовку на 180 °C.
5. Начините грудки
В каждый карман выложите слоями сыр, помидоры и базилик. Утрамбуйте, чтобы грудка закрывалась. Посыпьте сверху солью и перцем.
6. Запеките
Форму застелите бумагой. Выложите грудки и запекайте 30–35 минут при 180 °C, до румяной корочки. Готовность проверьте надрезом — сок должен быть прозрачным.
7. Подавайте
Дайте мясу «отдохнуть» пару минут, разрежьте и подавайте горячим. Сыр тянется, помидоры сочатся, базилик пахнет — вкусно, сочно и по-домашнему.
Совет: если хотите заранее подготовить ужин, соберите блюдо утром, накройте пленкой и уберите в холодильник. В нужный момент — в духовку, и готово.
Попробуйте этот рецепт и убедитесь: домашний ужин может быть одновременно простым и достойным ресторана.
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