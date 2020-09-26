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Божена Рынска показала дорогой и роскошный памятник на могиле мужа

08:27, 28 сентября 2020
Фото: bozhenarynska/instagram.com

Божена Рынска на своей странице в соцсетях показала памятник, который она установила на могиле мужа Игоря Малашенко. Политолог похоронен на Троекуровском кладбище, мрамор для монумента Рынска покупала за границей.

В подписи к кадрам с кладбища журналистка пояснила, что это только основной монумент. Ещё будут установлены четыре угловых кашпо, без которых картина неполная. Сейчас, по словам вдовы, их забрали для выполнения системы водоотведения.

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Зелёный расколотый шар будет исполняться долго. Там сложная специфика. Кашпо приедут в течении трёх дней. Я посажу в них вечно зеленые туи. И ко 2 октября — день рождения Игоря — памятник будет открыт, — написала Рынска.

Журналистка добавила, что она снимала на видео весь процесс изготовления памятника. И даже сохранила документы на мрамор.

Божена Рынска и Игорь Малашенко поженились в 2018 году. В 2019 году стало известно о проблемах со здоровьем у политолога, который позже свёл счёты с жизнью, будучи в Испании.

В марте этого года у журналистки появилась дочь Евгения, которую выносила суррогатная мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что светская львица и журналист Божена Рынска, которой суррогатная мать родила девочку от покойного журналиста Игоря Малашенко, сравнила свою наследницу с другими младенцами. Сейчас мамочкам «приносят готовых человечков», выразилась журналистка.

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