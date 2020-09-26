Божена Рынска показала дорогой и роскошный памятник на могиле мужа

https://static.news.ru/photo/9e9b31b0-014b-11eb-91f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: bozhenarynska/instagram.com

Божена Рынска на своей странице в соцсетях показала памятник, который она установила на могиле мужа Игоря Малашенко. Политолог похоронен на Троекуровском кладбище, мрамор для монумента Рынска покупала за границей.

В подписи к кадрам с кладбища журналистка пояснила, что это только основной монумент. Ещё будут установлены четыре угловых кашпо, без которых картина неполная. Сейчас, по словам вдовы, их забрали для выполнения системы водоотведения.

Зелёный расколотый шар будет исполняться долго. Там сложная специфика. Кашпо приедут в течении трёх дней. Я посажу в них вечно зеленые туи. И ко 2 октября — день рождения Игоря — памятник будет открыт, — написала Рынска.

Журналистка добавила, что она снимала на видео весь процесс изготовления памятника. И даже сохранила документы на мрамор.

Божена Рынска и Игорь Малашенко поженились в 2018 году. В 2019 году стало известно о проблемах со здоровьем у политолога, который позже свёл счёты с жизнью, будучи в Испании.

В марте этого года у журналистки появилась дочь Евгения, которую выносила суррогатная мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что светская львица и журналист Божена Рынска, которой суррогатная мать родила девочку от покойного журналиста Игоря Малашенко, сравнила свою наследницу с другими младенцами. Сейчас мамочкам «приносят готовых человечков», выразилась журналистка.