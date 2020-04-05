«Готовые человечки»: Рынска сравнила младенцев со своей суррогатной дочкой

Светская львица и журналист Божена Рынска, которой суррогатная мать родила девочку от покойного журналиста Игоря Малашенко, сравнила свою наследницу с другими младенцами. Об этом она написала в Instagram.
Вдова Малашенко отметила,
Почти в месяц на последних двух фотографиях она смотрит как абсолютно разумное создание. И так же и себя ведёт, — рассказала счастливая мать.
Божена отметила, что раньше дети в роддомах были страшненькие, их мамочкам приносили «как грушу из компота». Но сейчас всё иначе — сейчас приносят «готовых человечков».
При этом Рынска уверена, что красота ребёнка совсем не говорить о том, каким он вырастет.
Брат моей прабабушки был писаным красавцем. Но когда ему из роддома принесли его сына — тоже Женю, — Пётр Андреевич страшно расстроился. Такого уродца принесли. Но ничего, прошли годы, и дядя Женя вырос в такого же красавца, как и отец, — рассказала она.
Сейчас Божена Рынска судится с бывшей супругой своего ушедшего из жизни мужа. Дело в том, что Малашенко не включил журналистку в завещание. При этом, как сообщают СМИ, Рынска удвоила сумму иска после рождения дочери.
Как писал NEWS.ru ранее стало известно, как Рынска назвала свою малышку.
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