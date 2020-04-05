«Готовые человечки»: Рынска сравнила младенцев со своей суррогатной дочкой

https://static.news.ru/photo/72f4a080-7755-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: instagram.com/bozhenarynska

Светская львица и журналист Божена Рынска, которой суррогатная мать родила девочку от покойного журналиста Игоря Малашенко, сравнила свою наследницу с другими младенцами. Об этом она написала в Instagram.

Вдова Малашенко отметила, пишет «Царьград», что раньше приносили как «грушу из компота». Но сейчас мамочкам «приносят готовых человечков». Рынска при этом обратила внимание подписчиков на то, как её малышка похожа на отца и, по словам Божены, произошло это уже на второй день после её рождения.

Почти в месяц на последних двух фотографиях она смотрит как абсолютно разумное создание. И так же и себя ведёт, — рассказала счастливая мать.

Божена отметила, что раньше дети в роддомах были страшненькие, их мамочкам приносили «как грушу из компота». Но сейчас всё иначе — сейчас приносят «готовых человечков».

При этом Рынска уверена, что красота ребёнка совсем не говорить о том, каким он вырастет.

Брат моей прабабушки был писаным красавцем. Но когда ему из роддома принесли его сына — тоже Женю, — Пётр Андреевич страшно расстроился. Такого уродца принесли. Но ничего, прошли годы, и дядя Женя вырос в такого же красавца, как и отец, — рассказала она.

Сейчас Божена Рынска судится с бывшей супругой своего ушедшего из жизни мужа. Дело в том, что Малашенко не включил журналистку в завещание. При этом, как сообщают СМИ, Рынска удвоила сумму иска после рождения дочери.

Как писал NEWS.ru ранее стало известно, как Рынска назвала свою малышку.