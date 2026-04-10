Боюсь готовить этот креветочный пирог — гости сбивают с ног и требуют кусочек, едва достаю из духовки

Этот пирог — находка для тех, кто ценит изысканный вкус, но не любит долгой готовки. Хрустящая сырная основа, нежные креветки и воздушная сметанная заливка создают гармоничное блюдо, которое впечатлит даже на праздничном столе.

Что понадобится

Для основы: сливочное масло — 100 г, мука пшеничная — 150 г, сыр твердый (например, чеддер) — 100 г, яйцо — 1 шт.

Для начинки: креветки очищенные — 300 г, сыр твердый (для кубиков) — 150 г, зелень (петрушка, укроп) — 1 пучок.

Для заливки: яйца — 3 шт., сметана 20% — 200 г, майонез — 2 ст. л., мука пшеничная — 1 ст. л., соль, перец черный молотый, специи (например, паприка) — по вкусу.

Как готовлю

Для основы в миске соединяем холодное сливочное масло, муку и тертый сыр, перетираем пальцами в мелкую крошку. Добавляем яйцо и быстро замешиваем однородное тесто.

Распределяем тесто руками по дну и бортикам формы для выпечки (диаметром 24–26 см), предварительно смазанной маслом. Отправляем основу в холодильник на 30 минут для стабилизации. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 10 минут до легкого золотистого оттенка.

Креветки отвариваем в подсоленной воде с перцем 1–2 минуты, откидываем на дуршлаг и даем обсохнуть. На горячую основу выкладываем сыр, нарезанный небольшими кубиками, равномерно распределяем отварные креветки и посыпаем мелко нарезанной зеленью.

Для заливки в отдельной миске тщательно взбиваем яйца со сметаной и майонезом, добавляем муку, соль, перец и специи по вкусу до однородности. Аккуратно заливаем полученной смесью начинку в форме.

Возвращаем пирог в духовку, разогретую до 180 °C, и выпекаем еще около 20 минут, пока верх не зарумянится. Даем пирогу немного остыть в форме, затем нарезаем на порции.