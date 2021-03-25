Борис Шпигель может покинуть СИЗО, если у него подтвердится онкология

https://static.news.ru/photo/847f6e0a-8d59-11eb-9ea6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмен Борис Шпигель, арестованный по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, может покинуть СИЗО, если медкомиссия подтвердит у него онкологическое заболевание. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

Шпигель должен находиться под стражей до 20 мая. Однако сообщалось, что ему может потребоваться консультация онколога из-за выявленного на КТ новообразования в брюшной полости. И в целом правозащитники отмечают, что у Шпигеля множество заболеваний, которые значительно затрудняют ему пребывание в СИЗО.

Да, его могут отпустить из СИЗО. Адвокаты должны инициировать вопрос, чтобы он прошёл комиссию на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, которые есть в перечне постановления правительства № 3. После этого его вывозят, чаще всего в гражданскую больницу № 20, но если необходимо по какому-то конкретному профилю, например по онкологии, то вывозят в онкологический диспансер, — приводит слова Меркачёвой РИА Новости.

Она пояснила, что в диспансере ситуацию рассматривает специальная комиссия и выносит вердикт, есть ли у человека заболевание, которое препятствует его пребыванию под стражей. После этого с вердиктом знакомится судья и выносит решение.

22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин уже снял его с поста «в связи с утратой доверия».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель назвал причины своего задержания. Он заявил, что опасается своей смерти во время разбирательства.