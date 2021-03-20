Губернатору Пензенской области Белозерцеву предъявлено обвинение

https://static.news.ru/photo/180fd574-8ae4-11eb-823d-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам предъявлено обвинение. Об этом сообщили в СК РФ.

Уточняется, что помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Следствие ходатайствует об аресте всех шестерых. Расследование продолжается.

В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве), — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Следственного комитета.

Белозерцев вместе с соучастниками был задержан 21 марта. По данным следствия, в 2020 году он получил свыше 31 млн рублей за предоставление фармкомпании «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. У губернатора и его сыновей провели обыски. В доме чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

Как ранее писал NEWS.ru, Иван Белозерцев отказался признать вину. Соответственно, не признали себя виновными и остальные фигуранты дела.