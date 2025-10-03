Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:00

Боремся с нашествием пауков: этот простой продукт поможет избавиться от насекомых

Боремся с нашествием пауков: этот простой продукт поможет избавиться от насекомых Боремся с нашествием пауков: этот простой продукт поможет избавиться от насекомых Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью пауки активно ищут теплые места для зимовки, проникая в дома через щели и окна. Вместо дорогих инсектицидов можно использовать простой и безопасный метод.

Вам поможет обычный уксус. Для приготовления средства смешайте в пульверизаторе равные части воды и белого уксуса, добавьте немного эфирного масла лаванды или мяты для усиления эффекта.

Обработайте дверные проемы, оконные рамы, плинтусы, вентиляционные решетки и углы помещений. Особое внимание уделите подвалам и чердакам в частных домах.

Профилактическую обработку начинайте в конце лета, повторяя каждые 7–10 дней. Уксусный раствор безопасен для людей и питомцев, но при этом эффективно отпугивает пауков своим резким запахом.

Ранее сообщалось, что проволочник — настоящий враг картофельных грядок. Личинки жука-щелкуна способны за сезон испортить значительную часть урожая, превращая клубни в непригодные для еды. Избавиться от вредителя полностью сложно, но есть проверенные способы снизить его численность без применения химии.

пауки
насекомые
советы
уксус
Валерия Мартынович
В. Мартынович
