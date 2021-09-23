«Большой коалиционный митинг»: Литвинович об идеальном протесте против ДЭГ

Идеальной формой протеста против дистанционного электронного голосования (ДЭГ) мог бы стать «большой коалиционный митинг», заявила NEWS.ru баллотировавшаяся в Госдуму по 198-му округу Москвы Марина Литвинович, комментируя свой пост в Facebook о создании коалиционного комитета «За отмену ДЭГ» и подготовке «общероссийской акции протеста против итогов выборов» в ГД. Она отметила, что сейчас единственная возможность собраться гражданам — провести встречу депутатов с избирателями.

Дату [общероссийский акции протеста против итогов выборов] мы пока не обсуждали, как и её место, форму и согласование. Ещё будут встречи [комитета], сейчас идёт координация юридических действий. Мы призываем собирать такие же комитеты на местах, никто за людей это не сделает. Но мы же понимаем, что нам ничего не разрешат. Они же всё нам запретили. Пикеты, митинги запретили, — отметила Литвинович.

Претензии к ДЭГ она объяснила тем, что это — «инструмент, которому никто не доверяет: ни граждане, ни кандидаты, ни партии».

Стало понятно, что именно этот инструмент уязвимый, к нему нет доверия, через него возможны любые фальсификации, потому что он непрозрачный, непроверяемый и неконтролируемый гражданским обществом, — резюмировала Литвинович.

Позже депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин на своей странице в социальной сети Facebook подчеркнул , что координировать работу комитета «За отмену ДЭГ» поручили ему.

В объединение, помимо самой Литвинович и Рашкина, вступили шедший на выборы от КПРФ Михаил Лобанов, член «Яблока» Сергей Митрохин и Роман Юнеман, которого не пустили на выборы. Кроме того, в комментариях о поддержке заявила соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

Кроме того, несмотря на закрытие всех участков в столице в 20:00, результаты онлайн-голосования по городу появились только на следующий день. При этом во всех остальных регионах, где была возможность проголосовать онлайн, данные были опубликованы в течение нескольких часов.