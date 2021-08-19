Большинство учителей признали систему образования в школах устаревшей

Российские учителя оценили нынешнюю систему школьного образования. 71% из них признал её устаревшей. Педагоги предложили внести в систему новые предметы такие, как финансовая грамотность, психология и другие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование международной образовательной компании «ЯКласс».

55% полагают школьное образование устаревшим частично, 16% — полностью. Только треть опрошенных (29%) назвали школьную образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труд, — говорится в сообщении.

Почти четверть учителей (23%) назвали психологию главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу. Также преподаватели просят ввести в программу инновационные технологии, цифровую грамотность и эмоциональный интеллект.

Помимо этого, учителя говорят, что главным недостатком современной системы школьного образования является ненормированная нагрузка на преподавателей и учеников. Также специалисты считают, что за последнее время школа перестала образовывать, а начала «натаскивать» учеников для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что возвращение российских школьников к очному формату обучения спровоцировало резкое повышение спроса на покупку школьной формы. Этот показатель увеличился на 96% по сравнению с прошлым годом.