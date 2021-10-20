Большинство россиян признались, что не чувствуют себя под защитой закона

58% россиян не ощущают себя под защитой закона, следует из опроса, проведённого Левада-Центром (признан властями РФ иноагентом). Этот показатель вырос на 4 п. п. по сравнению с 2018 годом и достиг уровня 2010-го. Чувствуют себя под защитой закона только 36% респондентов.

При этом почти половина россиян (49%) считают , что в стране можно жить, не нарушая закона. Ещё 47% уверены в обратном.

Чаще всего люди объясняют то, что не чувствуют себя под защитой закона, вольной трактовкой законодательства теми, кто находится у власти. Такой ответ дали 49% опрошенных. Ещё 42% считают, что закон писан не для всех, 39% не надеются на частное рассмотрение дел в суде из-за коррупции, столько же отмечают, что законы постоянно меняются.

74% определённо согласны или скорее согласны с утверждением, что многие чиновники не подчиняются законам. В 2011 году так считали 85% респондентов.

Самой популярной точкой зрения среди россиян об усилиях правоохранительных органов стало то, что они направлены на обеспечение интересов властей: спецслужб (44%), Генпрокуратуры (41%) и полиции (38%).

Опрос проводился 23–29 сентября среди 1634 респондентов в 137 населённых пунктах в 50 регионах.

Ранее Левада-Центр выяснил, что россияне стали меньше доверять президенту как политическому институту. Уровень доверия главе государства в 2021 году сократился до 53% — это минимальное значение с 2013 года. Однако он до сих пор остаётся в пятёрке институтов, которым россияне доверяют больше всего.