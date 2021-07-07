Большинство россиян невнимательно читают трудовой договор

Трудовые договоры для россиян являются не самыми интересными документами, поэтому многие плохо изучают их перед тем, как подписать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ.

В 48% российских компаний сообщили , что невнимательно документ читают многие их сотрудники. Ещё 9% опрошенных считают, что россияне вообще не читают, что подписывают, и только 37% работодателей уверены, что рекруты интересуются тем, что написано в контракте и почти всегда изучают его перед тем, как подписать.

Выяснилось, что отношение россиян к документу разнится в зависимости от сферы деятельности. В недвижимости, например, чаще читают трудовой договор.

С особой ответственностью к вопросу подходят соискатели на руководящие должности, потому что их работа предполагает высокую ответственность.

Ранее сообщалось, что более половины российских работодателей готовы проиндексировать зарплаты своих сотрудников в этом году. Существенная часть увеличит зарплаты всем, кто работает в штате, на 4–6%.