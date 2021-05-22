Большинство россиян назвали себя приверженцами ЗОЖ

Больше половины россиян называют себя приверженцами здорового образа жизни. Об этом говорят данные опроса, которые провел сервис по поиску работы, сообщает MK.RU.
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Каждый третий россиянин заявил, что здоровый образ жизни не для него. Подчеркнули, что не заботятся о здоровье и не думают этого делать ещё 5% опрошенных. Признались, что думают о здоровье лишь временами 27% россиян.
ЗОЖ больше всего поддерживают женщины старше 45 лет и чуть меньше их сверстники-мужчины. Меньше других думают о здоровье люди в возрасте от 35 до 44 лет.
Ранее стало известно, что жители России в минувшем году стали в восемь раз чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Связано это с популяризацией физической активности на государственном уровне. В этом году обеспокоенность населения своим здоровьем выросла ещё сильнее, однако статистику портит нежелание людей ходить к врачам во время пандемии.