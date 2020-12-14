С подачи властей: россияне стали в восемь раз чаще интересоваться ЗОЖ

Жители России в минувшем году стали в восемь раз чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Связано это с популяризацией физической активности на государственном уровне. В этом году обеспокоенность населения своим здоровьем выросла ещё сильнее, однако статистику портит нежелание людей ходить к врачам во время пандемии, отмечают специалисты. Что именно повлияло на интерес россиян к ЗОЖ и как его поддерживать — в материале NEWS.ru.

Россияне стали чаще интересоваться вопросами здорового образа жизни. Если в 2018 году за соответствующими консультациями в медицинские организации обратились 383 тысячи человек, то в 2019-м этот показатель составлял уже 2,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Положительная динамика в первую очередь связана с популяризацией здорового образа жизни на государственном уровне. На заинтересованность россиян ЗОЖ, в частности, повлиял запущенный в 2019 году федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». В его задачи входит мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и формирование соответствующей среды. Кроме того, значительное увеличение показателей связывают с запуском проекта «Московское долголетие», в рамках которого люди старшего возраста посещают различные спортивные кружки и участвуют в состязаниях. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

На фоне пандемии коронавируса россияне стали ещё активнее беспокоиться о своём здоровье, считает специалист. Однако число обращений в медицинские учреждения по вопросам ЗОЖ по итогам этого года вероятнее всего будет даже ниже, чем в 2018 году, прогнозирует эксперт. Всё дело в том, что многие люди боятся лишний раз выходить из дома, а тем более посещать поликлиники, где шанс заразиться COVID-19 достаточно высок. Кроме того, некоторые отказываются от похода в медучреждение из-за блокировки социальных карт, которую инициировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Несмотря на то что сегодня консультации врачей проходят и в онлайн-режиме, некоторые россияне не знают как попасть на дистанционный приём. В первую очередь речь идёт о пенсионерах. А они, по оценкам Кондрахина, составляют около 60% от общей численности людей, которые обращаются в медицинские учреждения по вопросам здорового образа жизни.

ЗОЖ без похода в поликлинику

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Россиянам, которые по той или иной причине не могут попасть на приём к врачу, специалисты рекомендуют придерживаться стандартных правил здорового образа жизни. В первую очередь речь идёт о правильном питании. От него зависит течение всех жизненно важных процессов организма.

Чтобы поддерживать здоровье, необходимо пить достаточное количество воды — не менее 30 мл на один килограмм веса в день. Газированным напиткам стоит предпочесть морсы, компоты, отвары из ягод и трав без сахара. Об этом в разговоре с NEWS.ru завила врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

Жареную пищу и фастфуд рекомендуется заменить на блюда, приготовленные на пару или же запечённые. При этом прекрасной альтернативой сковородке станет гриль. Его главное преимущество — возможность готовить еду без масла или с его минимальным количеством.

В рационе человека, придерживающегося традиционного питания, должны присутствовать различные виды мяса, морские продукты, орехи, грибы, бобовые, яйца и творог. Они богаты белками, которые необходимы организму для строительства мышечной ткани. Кроме того, такая еда даёт организму длительное чувство сытости и избавляет человека от желания постоянно делать перекусы, поясняет Ноев. Богатые белками продукты рекомендуется сочетать с овощами — так питательные вещества лучше усвоятся.

В рационе также должны присутствовать жиры. Некоторые люди минимизируют их потребление, опасаясь набрать лишний вес. Однако это питательное вещество необходимо организму, так как участвует во всех обменных процессах, отмечает специалист. Здоровыми источниками жиров являются орехи, авокадо, нерафинированные растительные масла, рыба и молочные продукты. Норма потребления — от 1 до 1,5 грамма на килограмм веса.

Не следует забывать и об углеводах. Желающие поддерживать правильное питание люди также нередко их опасаются. Тем не менее эти вещества необходимы организму для пополнения энергии. Рекомендую отдать предпочтение сложным углеводам — крупам, бобовым, цельнозерновым макаронам, хлебу и муке. Норма потребления для людей, которые не занимаются серьёзными физическими нагрузками, — около 2,6 грамма на килограмм веса. В здоровом рационе также должно ежедневно присутствовать не менее 600 грамм овощей. Они дадут организму необходимое количество клетчатки, витаминов и минералов. Александра Ноев врач-диетолог и нутрициолог врач-диетолог и нутрициолог

Россиянам, которые хотят придерживаться здорового образа жизни, также необходимо заниматься физической активностью. Однако она должна соответствовать подготовке человека и приносить ему удовольствие, отмечает Ноев. Если занятия в зале не доставляют человеку радости и слишком сильно изнуряют его, рекомендуется заменить их на ежедневные прогулки на свежем воздухе, подвижные игры с семьёй и танцы. В особенности этот совет актуален для пожилых россиян.

Не менее важная составляющая здорового образа жизни — правильный режим сна и бодрствования, отмечает Кондрахин. Ведь из-за недостатка отдыха человек может сталкиваться с различными заболеваниями, в частности с сердечно-сосудистыми, а также с диабетом и ожирением. Следует выделять на сон как минимум семь часов в день и стараться ложиться не позже 23:00, ведь примерно с 23:00 до 24:00 в организме начинает вырабатываться гормон мелатонин. Данный процесс притормаживается, если человек в поздний час находится в состоянии бодрствования. Недостаток мелатонина негативно сказывается как на физическом, так и на эмоциональном состоянии человека, подытожил Кондрахин.